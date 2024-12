Pep Guardiola, il mito barcolla

Getty e Calciomercato.com

: sente sulle sue spalle tutto il peso della sconfitta, che comporta. Nessuno, nemmeno i più vincenti tra i colleghi-rivali della sua epoca, Ancelotti e Mourinho, è nella sua stessa condizione:. Guardiola ricorda: “Ho perso tanto da calciatore, so cosa significa”. Però sa anche che il ruolo che riveste oggi è completamente diverso: più solitudine, pressione, responsabilità. Ecco, quali e quante ne ha, per il momento attuale, una vittoria, due pareggi e sette sconfitte nelle ultime 10 partite? Quella principale, contro la Juventus, è stata. Questione tattica, certo, ma anche di cuore, tensione emotiva. Quella che Ruben Dias, dopo la sconfitta di Liverpool, aveva definito legacy. Eredità, che fa rima con identità. “Abbiamo vinto tanto perché sapevamo essere versatili, adattarci, affrontare una partita alla volta in modo diverso”. Il City di Torino è sembrato lo stesso delle ultime, inquietanti esibizioni: “Sembra che possiamo perdere ogni duello e che ogni occasione concessa si trasformi in un gol dei nostri avversari”, ha dichiarato Gundogan dopo il ko con la Juventus.

La differenza, in effetti, è stata tutta lì. Entrambe le squadre erano in emergenza, l’unità anticrisi era già stata convocata a Manchester come a Torino:. E forse non è un caso che anche i portieri abbiano fatto la differenza in questo, che la fame di Di Gregorio, alla prima grande serata di Champions della carriera, abbia spinto le sue mani più in là di dove (non) sono arrivate quelle di Ederson. In fondo, le occasioni da gol sono state le stesse per entrambe. Ma la Juve ci è arrivata con più facilità. Se “il calcio è lo specchio della vita” (sempre Ruben Dias) allora

In tanti hanno aspettato Pep per anni sulla riva del fiume e il livore delle critiche odierne sembra direttamente proporzionale al tanto tempo trascorso ad attendere questo momento. In fondo, però, Pep lo ha sempre ripetuto: “C’è un solo segreto per tutte le mie vittorie: i miei calciatori”.. “Storia clinica”, direbbe Mourinho. Età, infortuni, continuità di allenamento e quindi di impiego, miglioramento, rendimento. Fu il motivo per cui, in accordo col club, tentennarono nella trattativa di rinnovo di Gundogan due estati fa. Quando (tardi) decisero di confermarlo, il tedesco aveva già l’accordo col Barcellona. In Spagna, con la sua leadership, ha portato anche una condizione invidiabile: nessuna partita saltata per infortunio.. Potevano sospettare, Pep e Gundo, che i muscoli di De Bruyne avrebbero scricchiolato ancora ma non potevano proprio sapere che il ginocchio di Rodri li avrebbe abbandonati all’improvviso e che la bronchite e altri malanni avrebbero abbattuto Foden, Aké, Akanji, Stones. Gli appestati (metaforicamente, s’intende) concentrati tutti tra difesa e centrocampo.

Pep lo ha sempre saputo, senza doversi ricordare di Indiana Jones: “Non sono gli anni amore, sono i chilometri”.. I prossimi due mesi, la sfida verità con il PSG e quella con il Bruges, ci diranno se il celebre anatema su anni e chilometri vale solo per i calciatori o anche per chi sta in panchina. Se Guardiola, che allena il City da 9 anni dopo aver avuto bisogno di un periodo sabbatico al termine del suo ciclo a Barcellona,. Perché proprio plasmando il suo dogma calcistico, dopo aver accarezzato l’idea di una squadra senza difensori di ruolo, è arrivato ad alzare la Champions con la difesa dei quattro centrali Akanji-Stones-Ruben Dias-Aké.