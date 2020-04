La squadra nerazzurra 'eSports' ha partecipato al quadrangolare con Lazio, Juventus e Cagliari organizzato da Lega Serie A sulla piattaforma 'Pes' nella sua edizione 2020. Ad avere la meglio è stata la Juventus guidata da​ “Ettorito87”, nella doppia finale contro il Cagliari.



L'Atalanta eSports, dunque, non ha avuto la stessa caparbietà della squadra 'vera' di Gasperini: la 'virtual edition' orobica disposta in campo da 'Jacopo Stunner' si è dovuta arrendere 3-1 contro la Juventus, 2-1 contro la Lazio e 4-1 contro il Cagliari nel girone, poi nuovamente 2-1 contro il Cagliari in semifinale.