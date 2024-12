Perché Balotelli non gioca al Genoa

Getty Images

A piccoli passi, ilsi sta tirando via dalla zona calda della, quella dove i liguri erano invischiati sotto la gestione. Complice un buon approccio,ha saputo toccare le corde giuste e ora i rossoblù hanno inanellato un filotto positivo.Manca ancora la vittoria casalinga però in quelche da sempre è un fortino per il club.e compagni ci hanno provato anche contro ilma, contro la squadra di, è arrivato solo un altro striminzito zero a zero.

Il Grifone muove comunque la classifica e lo fa senza un grande apporto di quello che è stato l’acquisto invernale, Mario. Arrivato daper dare manforte all’attacco genoano, l’ex Milan e Inter sta giocando poco e contribuendo ancora meno. Contro i granata,. Al termine del match Vieira ha detto: "Come stanno Vitinha, Messias, Balotelli? Sono giocatori importantissimi per noi.