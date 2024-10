Perché Balotelli può tornare in Serie A

Getty Images

Tante, tantissime offerte rifiutate dain estate. E tutte dall'estero. Australia, Qatar, Arabia Saudita, Giappone... L'attaccante, svincolato dopo l'utima esperienza in Turchia all'Adana Demirspor, vorrebbe continuare a giocare, ma in Italia. E possibilmente vicino casa. In questi mesi però non sono mai arrivate offerte concrete da prendere in considerazione: tante voci di mercato, qualche sondaggio qua e là ma nessuno ha deciso di approfondire i discorsi.- Ora però può esserci l'occasione giusta, e potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. Nella partita del Torino a San Siro contro l'Inter, Duvan Zapata ha segnato un gol ma nei minuti finali si è infortunato: fuori in barella con le mani nel volto, per l'attaccante colombiano si teme un lungo stop e per sostituirlo. E, secondo La Stampa, Mario Balotelli è una delle idee.

- Dopo la fine del contratto con l'Adana Balotelli si sta allenando da solo, a Brescia: Mario lavora a testa bassa per farsi trovare pronto se dovesse arrivare la chiamata giusta.. La sua volontà è quella di tornare a giocare in Italia, dove l'ultima volta ha vestito la maglia del Monza in Serie B nella stagione 2020-21.