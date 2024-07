Quanto ha pagato il Napoli per Buongiorno

Getty Images

Il Napoli ha fatto all in sulla difesa. Con l'arrivo di Antonio Conte, De Laurentiis ha deciso di investire soprattutto nel reparto arretrato che ripartirà dalla conferma di capitan Di Lorenzo.. Dopo il cambio in panchina il Napoli riparte da una difesa a tre, un sistema che il classe '99 conosce bene per averlo interpretato per anni nel Torino di Juric.- I primi contatti tra il Napoli e l'entourage di Buongiorno c'erano stati nella parte finale della scorsa stagione, gli azzurri hanno sondato il terreno con l'agente del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Registrata l'apertura da parte del giocatore,. Un affare totale da 40 milioni per le casse del club granata, che aveva messo in conto la cessione di Buongiorno in estate dopo aver respinto alcune richieste a gennaio scorso.

- Una di queste proposte era arrivata proprio dal Napoli, che, non voleva privarsi del suo capitano a metà stagione. Questa è stata la risposta ricevuta anche dal Milan, che in estate si era interessato di nuovo al giocatore ma senza offerte concrete. Chi si era fatto avanti era stato il Tottenham, salvo poi fare dietrofront per puntare su altri obiettivi.