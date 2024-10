Perché De Rossi può tornare alla Roma

L'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è durata meno del previsto, meno di un anno solare. Arrivato a sorpresa nel gennaio 2024 al posto al posto dell'esonerato Josè Mourinho, è stato allontanato sostituito dall'ex Torino Ivan Juric.. Fatale per De Rossi è stato il pareggio di Marassi contro il Genoa, un 1-1 firmato da De Winter al 96' dopo il vantaggio di Dovbyk.

- Qualche contatto con Ivan Juric la Roma l'aveva già avuto nei giorni precedenti, l'allenatore croato era in tribuna al Tardini per Parma-Udinese di metà settembre per studiare i bianconeri che sarebbero stati i prossimi avversari della Roma. L'idea era già nell'aria, poi si è concretizzato tutto nel giro di pochi giorni., provando a riportare De Rossi sulla panchina giallorossa.

- Prima di lasciare Trigoria l'allenatore aveva detto a persone vicino a lui che sarebbe non sarebbe più tornato, anche se lo spogliatoio sarebbe entusiasta di ritrovare De Rossi.. Al momento è solo un'ipotesi legata a smentite da parte della società su un possibile esonero di Juric, ma in caso di risultati negativi nelle prossime settimane quest'indiscrezione potrebbe diventare concreta.