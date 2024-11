Perché Donnarumma non ha giocato con la Francia

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Poco prima dell’inizio della partita tra Italia e Francia di Nations League, a sorpresa tra i pali degli Azzurri. Nessuna scelta tecnica, il motivo è legato alle condizioni del portiere del Psg, escluso proprio contro la nazionale del Paese dove gioca da quasi quattro anni e dove ci sono molto suoi compagni di squadra del club.- A pochi minuti dall’inizio della partita l’Italia ha comunicato la formazione ufficiale con Vicario in porta, nelle ore precedenti alla gara Donnarumma è stato colpito da unche non gli ha permesso di scendere in campo. Niente big match per Gigio, quindi.

- Fino a poco prima dell’inizio della partita anche Vicario non sapeva nulla, non sapeva di dover giocare finché non si sono resi conto delle condizioni di Donnarumma. Quindi Vicario in campo a sorpresa e tre gol incassati dal portiere del Tottenham: doppietta di Rabiot - poteva fare qualcosa in più sul primo gol, controllando meglio l’area - e un’autorete sfortunata con il pallone che gli è sbattuto addosso su una punizione di Digne.

- Per Vicario è stata la quarta presenza in azzurro dopo quelle contro Ecuador e Turchia in amichevole e quella contro Israele in Nations League. Con il forfait di Donnarumma Luciano Spalletti ha lanciato anche un messaggio sulle gerarchie sui pali: il titolare indiscusso è Gigio - e questo era già chiaro - il suo vice è- Occhio anche alle scelte future di Spalletti tra i pali, soprattutto in vista del Mondiale 2026 in programma in Messico, Canada e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. Tra i portieri nel giro della Nazionale ci sono anche il classe 2000 dell’Atalanta(Lazio) e(Juventus).