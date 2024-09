Perché Dybala aveva la 10 dell’Argentina

Getty Images

Numero 10 sulle spalle, mano davanti alla bocca e via a esultare., che nella notte ha vinto 3-0 conto il Cile nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Al minuto 91 La Joya ha segnato l’ultimo gol della partita con un sinistro a incrociare da posizione defilata dentro l’area avversaria.- Nel post partita Dybala ha parlato della maglia numero 10, che col Cile è stata assegnata a lui per l’assenza di Messi: “So che non è la mia maglietta;. Alcuni ragazzi hanno detto che avrei dovuto indossarla. Non ero sicuro se accettarla, ma è una responsabilità molto bella." Prima di esultare col suo gesto tipico, dopo il gol Paulo ha allargato le braccia sorridendo, quasi per voler imitare Messi; come fosse un omaggio a Leo.

- Prima del gol di Dybala, l’Argentina era andata in vantaggio con la rete di Alexis MacAllister (Liverpool) all’inizio della ripresa; poi il raddoppio di Julian Alvarez e il 3-0 dell’attaccante della Roma, entrato a 10 minuti dalla fine al posto di MacAllister infortunato. Da segnalare anche il debutto assoluto dicon la nazionale: il classe ‘98 della Lazio è entrato a una manciata di minuti dalla fine al posto di Julian Alvarez. Nell’azione della prima rete è entrato anche, che con un velo ha permesso a MacAllister di sbloccare la partita. Il Toro dell’Inter è partito titolare nell’attacco di Scaloni, soddisfatto della prestazione del giocatore nerazzurro schierato in attacco insieme ad Alvarez.