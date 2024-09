Com’è andato il debutto di Castellanos con l’Argentina

AFP via Getty Images

Nel giorno della numero 10 dell’Argentina sulle spalle di Paulo Dybala, ilha debuttato in nazionale. L’attaccante della Lazio è entrato all’89’ della gara vinta contro il Cile giocando una manciata di minuti compreso il recupero,. Tra i tanti commenti c’è anche quello di Dybala: “Linda Taty” ha scritto La Joya con tre applausi. Avversari con i club - uno alla Roma, l’altro alla Lazio - e compagni in nazionale, i due hanno un rapporto d’amicizia che va oltre il campo.

- Entrando solo nei minuti finali, Castellanos, che considerando anche il Taty ha fatto esordire 48 giocatori (finora) durante il suo ciclo da ct dell’Argentina. Il ct ha spiegato così della convocazione di Castellanos: "È stato selezionato più volte, ma non è arrivato (a causa di problemi fisici, ndr). In assenza di Leo e Angel, avevamo bisogno di forza in attacco, di portare giocatori di buon livello e che non conoscevamo, e lui soddisfa queste condizioni. Si muove bene, gioca la palla e può portarci qualcosa”.

- Nel 3-0 contro il Cileha segnato il gol che ha chiuso la partita, prima di lui erano andati in rete MacAllister del Liverpool e Julian Alvarez, nuovo acquisto dell'Atletico Madrid. Il centrocampista del Liverpool ha sbloccato la partita sfruttando un bel velo di, partito titolare e rimasto in campo per quasi tutta la partita prima di uscire nei minuti finali sostituito da Garnacho.