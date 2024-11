Perché e cosa canta Righeira prima di Union Saint Gilloise-Roma?

Uno show prima del fischio d’inizio. Prima del fischio d’inizio della sfida tra Union Saint-Gilloise e Roma, valida per la quarta giornata di Europa League, gli spettatori del match potranno assistere ad uno spettacolo musicale., ex membro del duo dei, si esibirà insieme all’artista locale Yellowstraps per celebrare il 127esimo anniversario della fondazione del club belga, di cui il cantante torinese è tifoso.La passione di Righeira per l’Union Saint-Gilloise è ricambiata. I tifosi del club belga hanno infatti scelto il pezzo più celebre dei Righeira come loro inno ufficiale, ovvero ‘Vamos alla playa”. Dopo i gol e le vittorie casalinghe, negli altoparlanti risuona proprio il brano celeberrimo, pubblicato nel 1983., ha più volte assistito dal vivo alle paritte dell’Union Saint-Gilloise con la sciarpa gialloblù del club al collo. L’artista italiano ha vissuto emozioni incredibili nell’ascoltare il proprio brano sulle tribune dello stadio belga. A svelare il motivo del suo tifo per il club belga è stato lo stesso Righi a ‘La Stampa’: “La mia passione nasce casualmente. Nel 2012, venni a Bruxelles per festeggiare il compleanno de La Piola. Avevo voglia di assistere a una partita di calcio e prima di partire feci lo screening di tutte le squadre di Bruxelles per vedere chi giocasse in casa. Trovai l’Union Saint Gilloise, e quando chiesi agli amici di Bruxelles scoprii che molti fra loro erano fan di questa squadra, e allora andammo. Poi ho scoperto che il club è stato fondato l’1 novembre 1897, esattamente lo stesso giorno in cui venne fondata la Juventus. I colori del Saint-Gilles sono giallo-blu, gli stessi della mia città, Torino. Allora ho deciso che questa doveva essere la mia squadra”.Prima della sfida di Europa League tra, che si giocherà giovedì alle 18.45 allo Stade Joseph Marien, Johnson Righeira si esibirà nel pre-partita insieme all’artista locale Yellowstraps per festeggiare i 127 anni dalla fondazione del club belga.