Perché Gavi non è stato convocato per gli Europei 2024

Getty Images

Il centrocampista del Barcellonaè uno dei giocatori costretti a saltare l'Europeo a causa di un infortunio. Il classe 2004 ha subito la, durante uno Spagna-Georgia di qualificazione a Euro 2024. Un brutto ko che ha fatto saltare allo spagnolo tutta la stagione col Barcellona e anche il torneo in Germania in programma da venerdì 14 giugno al 14 luglio.- Prima dell'infortunio Gavi aveva giocato 15 partite tra campionato e Champions League, totalizzando un gol e un assist in Liga e una rete in Europa al debutto stagionale contro l'Anversa. Dopo l'infortunio lo spagnolo ha iniziato la riabilitazione, dopo mesi di lavoro a testa bassa sta per arrivare la luce in fondo al tunnel:ed essere a disposizione del nuovo allenatore Flick in vista della prossima stagione.

- La Spagna sarà una delle tre avversarie dell'Italia all'Europeo,, contro la quale debutterà nel torneo sabato 15 giugno alle 18 a Berlino. Gli occhi sono puntati tutti sull'altro gioiello del Barcellona Lamine Yamal, sulla carta titolare nel tridente di de la Fuente insieme a Morata e Ferran Torres. Nell'elenco dei convocati c'è anche l'altro centrocampista del Barcellona Pedri, nessun giocatore della Serie A in lista.