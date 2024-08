Perché Genoa-Inter è iniziata in ritardo

Getty Images

Genoa-Inter, match d'esordio della Serie A 2024/25 che ha visto scendere in campo i campioni d'Italia in carica, i nerazzurri di Simone Inzaghi, sul campo dei rossoblù allenati da Alberto Gilardino. La gara, inizialmente prevista per le 18.30, ha visto però un inizio posticipato di qualche minuto rispetto alle previsioni.Le squadre erano regolarmente in campo, tutte e tre compresa quella arbitrale. Il rito dello scambio dei gagliardetti è andato a buon fine così come la consegna delle fasce da capitano a Lautaro Martinez e Milan Badelj da parte di una bambina. Qualcosa però non ha funzionato immediatamente dopo.

Matteo Passerie non riusciva a comunicare con il primo arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Dopo diversi tentativi di ripristino dei tecnici sono intervenuti sostituendo l'attrezzatura permettendo il via alla gara con circa 4 minuti di ritardo rispetto alla tabella iniziale.