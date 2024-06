Perché Guendouzi non è stato convocato per gli Europei 2024

Getty Images

Tra i giocatori della Francia in dubbio per la convocazione a Euro 2024, nella lista dei convocati sono stati inseriti sia Coman che Barcola, che secondo la stampa francese erano in ballottaggio per un posto. E' rimasto fuori, invece, il centrocampista della Lazio. Scelta tecnica. Il ct ha preferito chiamare altri giocatori lasciando così a casa l'ex Arsenal, che era stato chiamato per le ultime amichevoli di marzo giocando anche tutto il secondo tempo nella gara contro il Cile.- Nella prima stagione in Italia Guendouzi ha giocato quasi 50 partite stagionali alle quali si aggiungono anche 3 gol e 4 assist,. L'acquisto a titolo definitivo del centrocampista francese è stato uno dei motivi che hanno portato alla separazione tra il club biancoceleste e Igor Tudor.

- La Francia è stata inserita in un girone di ferro,. Non considerando Olivier Giroud che ha già salutato il Milan dopo aver firmato con il Los Angeles FC in MLS, nella lista dei convocati di Deschamps ci sono cinque giocatori della Serie A: Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Rabiot e Thuram.