Perché Hummels può andare davvero alla Roma

AFP via Getty Images

La Roma sogna un grande nome per la difesa del prossimo anno: l'ultima idea dei giallorossi è quel. E' svincolato, libero a zero. Per la squadra di De Rossi può diventare una pista di mercato da approfondire, soprattutto ora che il difensore tedesco è stato proposto da alcuni intermediari. L'operazione si può fare davvero, a patto che vengano soddisfatte tutte le richieste delle parti coinvolte.- In queste settimane il nuovo uomo-mercato della Roma Ghisolfi sta ragionando sulla possibilità di portare Hummels nella capitale, insieme al suo staff sta valutando l'impatto economico che il classe '88 può avere per le casse giallorosse con il giocatore che ha dato apertura al trasferimento in Italia.. Questo è lo scenario che racconta Sky Sport, secondo il quale bisognerà trovare anche un'intesa sulle commissioni all'agente.

- L'idea della Roma è quella di prendere Hummels per sostituire Chris Smaling, ormai fuori dal progetti della società: un difensore d'esperienza al posto di un altro, con l'obiettivo di non perdere quella leadership e personalità che garantisce anche il tedesco., ma potrebbero trovare un accordo per risolvere il rapporto con una stagione d'anticipo rispetto alla scadenza prevista.