Perché il Barcellona non può tesserare Dani Olmo

Ancora, ci risiamo. Come già successo più volte in passato, Barcellona deve fare di nuovo i conti con problemi di tesseramento per alcuni suoi giocatori.: quest'ultimo arriva dalla squadra B, il settore giovanile del Barcellona; lo spagnolo ha un passato nelle giovanili del Barça ma poi ha giocato con Dinamo Zagabria e Lipsia dal quale l'estate scorsa- Il nodo è legato al monte ingaggi del club:. Quello che filtra dal Barcellona è fiducia e ottimismo per arrivare alla regolare iscrizione dei due calciatori, secondo il quotidiano spagnolo Sport stanno cercando una soluzione definitiva per non avere più problemi in questo senso. Per metterli in lista la società ha venduto i box vip del Camp Nou incassando 100 milioni con i quali spera di avere l'ok per registrare i calciatori a rischio.

- Il limite per l'iscrizione è scaduto, ma la speranza del Barça è che si trovi un'altra strada; intanto alcuni club della Liga hanno minacciato azioni legali congiunte se dovesse arrivare il via libera per il tesseramento dei due giocatori. Intanto nei giorni scorsi l'agente di Olmo ha risposto alle voci di un possibile addio: "perché vuole giocare nel Barça. Non stiamo considerando nessun'altra opzione".