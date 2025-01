Perché il Como ha preso Dele Alli

Getty Images

, protagonista anche sul mercato di gennaio con l’obiettivo di centrare la salvezza e rimanere in Serie A. Il classe ‘96 arriva in Italia da svincolato dopo essersi allenato poco meno di un mese con la squadra di Fabregas (si è aggregato al gruppo il 26 dicembre scorso), che durante il periodo di prova l’ha studiato da vicino per capire le condizioni fisiche del centrocampista inglese.- L’arrivo di Alli è un ulteriore segnale di continuità di un piano ambizioso da parte di una società ricca e pronta a investire anche su nomi importanti, uno degli uomini-chiave del progetto è proprio l’allenatore:per spiegargli il progetto e convincerlo a firmare. Contratto fino al 2026 con opzione per la stagione successiva.

- Ai tempi del Tottenham Dele Alli era considerato uno dei migliori giocatori in circolazione in Premier League nel suo ruolo;. Nei mesi scorsi ha rescisso il suo contratto con l'Everton, e dopo più di un anno e mezzo di stop è pronto a ripartire con una nuova esperienza in Italia.