Perché il Como ha preso un altro portiere con Reina e Audero in squadra

Tanti nomi importanti accostati al Como, da Insigne a Matic: il club azzurro sarà uno dei protagonisti del mercato di gennaio con l'obiettivo di rinforzarsi per centrare l'obiettivo salvezza. Il primo squillo la società l'ha piazzato tra i pali, con; arriva in Italia a titolo definitivo, per circa 2 milioni di euro.- In quel ruolo Fabregas ha già due giocatori importanti come Pepe Reina ed Emil Audero, il terzo portiere è il 34enne Vigorito. In tanti si sono chiesti, quindi, come mai il Como abbia chiuso per un altro portiere:: il classe '97 è stato accostato all'Empoli in caso di partenza di Vasquez, ma in generale sembra non garantire sicurezza e per questo l'allenatore l'ha spesso alternato al 42enne Reina.

- L'arrivo di Butez, quindi, è legato alla probabile partenza di Audero che dovrebbe cambiare squadra già in questa sessione di mercato. Il portiere francese non sarà l'unico acquisto del Como a metà stagione: la società sta chiudendo anche per l'arrivo didal Betis Siviglia per circa 12 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, e perche a Napoli non ha trovato spazio con Conte.