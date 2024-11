Getty Images

Perché il Monza indossa una maglia speciale contro la Lazio

un' ora fa



Bell'iniziativa da parte del Monza che, in occasione della gara con la Lazio, valida per il dodicesimo turno di Serie A, scenderà in campo con una maglia speciale. Allo U-Power Stadium, la squadra di Nesta vestirà dei kit diversi dal solito: su di essi saranno disegnati l’obiettivo della fotocamera di uno smartphone, una mano che dice basta e la scritta ‘Nonmiviolare.it’. Promotori della campagna sono lo sponsor Motorola e il Telefono Rosa.



Di questa lodevole scelta e dell'impegno costante che ognuno di noi deve tenere contro il revenge porn, ha parlato l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. “Ogni 3-4 giorni in Italia muore una donna: questo è un fenomeno terribile che va combattuto con tutte le forze, uno dei reati più ignobili che esistano”.