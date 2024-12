Getty Images

Perché in Verona-Milan i giocatori entrano in campo con i cani

5 ore fa



Verona-Milan sarà l'occasione per un'iniziativa degna di nota. Venerdì 20 dicembre infatti nell'anticipo della 17^giornata di Serie A, le due squadre entreranno in campo con sette cuccioli di cani. Saranno i due capitani, insieme ad altri cinque giocatori delle due formazioni, a rendersi protagonisti del peculiare cerimoniale prepartita.



L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Presidente gialloblù Maurizio Setti, dalla sua compagna Patrizia e da tutto il Club, è organizzata insieme al Comune di Verona e ENPA Verona e vuole sensibilizzare verso l'adozione di animali. I sette cuccioli saranno adottati a distanza dal Club finché non troveranno una famiglia che li accolga. I sette cuccioli, due maschi e cinque femmine, saranno chiamati: Zeno, Mastino, Olimpia, Arena, Bra, Hellas e Verona e ai loro prossimi proprietari saranno regalati gadget del club.