Perché la Juventus ha preso Alberto Costa

Senza Cabal e Bremer infortunati, la Juventus aveva iniziato da tempo a guardarsi intorno a caccia di un paio di centrali di difesa per rinforzare il reparto a gennaio. E con Milik che non dà garanzie dal punto di vista fisico, l’altra missione era mettere in rosa un’alternativa a Dusan Vlahovic per l’attacco.- La Juventus ha deciso di puntare sul classe 2003 considerata l’emergenza in difesa e la partenza di Danilo. Lì dietro ultimamente hanno giocato sempre gli stessi con McKennie spesso adattato a terzino sinistro e Savona che ha fatto gli straordinari dall’altra parte del campo.. Il portoghese è un terzino fisico ma con caratteristiche offensive, spinge sulla fascia e da quella parte può essere l’uomo giusto di Thiago Motta quando bisogna attaccare.

- Tre assist e un gol in questa prima parte di stagione col Vitoria Guimarães, per prenderlo: lo Sporting aveva individuato in Alberto Costa il sostituto dello spagnolo, per il quale c’era una trattativa avanzata. Il nuovo acquisto della Juventus ha le caratteristiche per inserirsi nel progetto bianconero: giovane e di prospettiva (22 anni a settembre prossimo), a livello economico rappresenta un investimento in linea con tutti i parametri. Un’operazione simile a quella che in estate ha portato a Torino Juan Cabal.