Quanto guadagna Alberto Costa alla Juventus

Il primo acquisto della Juventus nel mercato di gennaio è stato un difensore. Terzino per la precisione, destro. In molti si aspettavano subito un centrale per sostituire Bremer e Cabal infortunati fino alla fine della stagione, ma la priorità è stata trovare un esterno basso per mettere in rosa un’alternativa a Savona considerando anche l’uscita di Danilo.. Terzino classe 2003, è arrivato a titolo definitivo lasciando per la prima volta il club dove è cresciuto.

- Per chiudere l’operazione in tempi brevi la Juventus ha fatto uno scatto decisivo all’ultima curva anticipando lo Sporting con un’offerta superiore. Il giocatore ha dato fin da subito apertura totale ai bianconeri e non ci è voluto molto tempo per trovare un’intesa sull’accordo:- Dopo l’arrivo a Torino Alberto Costa ha parlato della sua nuova avventura: “È' una realtà completamente diversa a quella a cui ero abituato. Giocavo già in un grande club ma ora sento di essere arrivato in un club con una storia enorme, in una realtà e con delle condizioni completamente diverse che non avevo mai visto. Sono molto felice di essere qui ed entusiasta di iniziare a lavorare e a giocare., ma la scelta di venire qui era ovvia. E' stata una decisione molto semplice. Mi piace molto attaccare, ma anche difendere. Mi piace prendere possesso della fascia e voglio aiutare la squadra".