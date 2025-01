Quanto ha pagato la Juventus Alberto Costa

Il primo acquisto della Juventus nella sessione di mercato di gennaio è, Giuntoli ha superato la concorrenza dello Sporting Lisbona per portarlo in Italia. Classe 2003, è la prima volta che esce dal Portogallo, la prima volta lontano dal Vitoria Guimarães, dove ha sempre giocato: dalle giovanili alla prima squadra. I bianconeri l’hanno preso per sistemare - in parte - l’emergenza in difesa e coprire il vuoto in rosa lasciato dalla partenza di Danilo.

- Per anticipare lo Sporting Lisbona la Juventus ha presentato un’offerta più alta arrivata a 15 milioni totali, tra parte fissa e variabile, più una percentuale sulla futura rivendita.. Da accordi tra i due club, i 12,5 milioni di parte fissa saranno pagabili in quattro o cinque anni.

- Alberto Costa si inserisce perfettamente nel nuovo progetto Juve sia dal punto di vista economico che tecnico. Come prezzo del cartellino e ingaggio rientra in pieno nei parametri della società, è un giovane di prospettiva - compirà 22 anni a settembre prossimo - con un gran potenziale ma utile fin da subito a Thiago Motta.: il club lariano aveva trovato l’accordo con lo Sporting Lisbona che l’avrebbe sostituito col terzino del Guimarães, ma l’inserimento dei bianconeri ha cambiato tutti i piani.