AFP via Getty Images

Perché Makkelie e Guida non arbitreranno più a Euro 2024: sono stati tagliati da Rosetti, i motivi

2 ore fa



Come per gli allenatori, anche per i designatori talvolta arriva il momento di fare delle scelte e tagliare gli arbitri che hanno deluso. Questo quello successo nelle ultime ore quando l'Uefa ha ufficializzato le scelte di Roberto Rosetti per quanto riguarda i fischietti che sentiremo ancora risuonare in Germania.



OUT - Due i nomi grossi presenti nella lista dei tagliati: sono Danny Makkelie e Marco Guida. Il primo ha arbitrato Croazia-Italia, scatenando le proteste di Modric e compagni. Bocciato l'olandese non tanto per gli otto minuti di recupero concessi in quella gara, quanto per non aver visto il fallo di mano di Frattesi, concesso solo grazie all'intervento del Var. Quanto all'italiano, è stato rispedito a casa a causa della presenza ancora nel torneo degli azzurri e della concomitanza con Orsato: due arbitri italiani erano di troppo. Tagliati, fra gli altri, anche Gil Manzano, Kruzaliak e Kovacs.