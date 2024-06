Getty Images

Perché Messi non giocherà con l'Argentina: al suo posto un giocatore dell'Inter

40 minuti fa



L'Argentina si è sbarazzata facilmente della fase a gironi della Copa America di scena in questi giorni negli Stati Uniti. La squadra campione del mondo è a 6 punti dopo 2 gare, è qualificata per i quarti e, per la terza, quella contro il Perù, potrà permettersi di fare turnover.



OUT - Leo Messi non verrà rischiato. Il giocatore dell'Inter Miami ha accusato un problema all'adduttore destro: non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave, ma Scaloni ha intenzione di preservare la sua stella in vista dei prossimi impegni. "Vedremo come starà giorno per giorno e speriamo che sia presente per la prossima partita", ha detto in conferenza stampa. Al suo posto, di fianco a Di Maria, spazio per Lautaro Martinez mentre sulle fasce agiranno Nico Gonzalez e De Paul. In campo dovrebbe trovare posto anche Valentin Carboni, anche lui interista e uomo mercato. Due le opzioni per lui: giocare da mezzala o avanzare nel terzetto offensivo.