Perché Morata è in panchina contro il Bayer Leverkusen

Dopo i due successi consecutivi in campionato nel derby contro l'Inter e nella gara casalinga con il Lecce all'ultima giornata, in casa Milan è tornato il sereno e la posizione di Fonseca è più solida rispetto a qualche settimana fa., dopo il ko di metà settembre in casa con il Liverpool sono volati in Germania dove affronteranno il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.- Nella conferenza stampa alla vigilia della partita Fonseca aveva messo in dubbio la presenza dello spagnolo: "Ha fatto un grosso sforzo per giocare l'ultima partita (quella contro il Lecce, ndr) È in dubbio e lo gestiremo. Vediamo come starà, non vogliamo correre rischi".vicino all'allenatore in vista della sfida di campionato a Firenze contro la Fiorentina che si giocherà domenica 6 ottobre alle 20.45.

- A prendere il posto di Morataentrando a gara poco dopo l'inizio del secondo tempo proprio al posto dello spagnolo. L'ex Chelsea si piazzerà sulla trequarti, come confermato anche da Fonseca alla vigilia del match: "Se penso ai giocatori che abbiamo, Loftus-Cheek è quello che può prendere il posto di Morata". E così sarà.