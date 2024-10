Milan, Fonseca: "Al posto di Morata gioca Reijnders, ha già fatto quel ruolo"

AFP via Getty Images

A pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen,ai microfoni di Sky Sport: "Alla squadra ho fatto un discorso motivazionale e dando coraggio ai ragazzi, per fare un gioco di qualità e dimostrare il loro valore. Stasera abbiamo un'opportunità, la partita di oggi dobbiamo vederla così e cercare di giocare con coraggio".- La struttura è la stessa, cambia solo un giocatore. L'esclusione di Morata dalla formazione titolare? Sarebbe stato troppo rischioso farlo giocare dall'inizio,. Per il resto, non cambia quasi nulla".

- Dipende dal modo in cui vogliamo difendere. Possiamo cambiare, sicuramente con altre squadre che giocano in maniera diversa lo faremo.