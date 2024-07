Perché Osimhen non ha giocato l'amichevole con la l'Anaune Val di Non

Vittoria delalla prima uscita stagionale, grazie al 4-0 (gol di Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Ngonge) rifilato all'Anaune Val di Non. Una formazione, quella schierata dache aveva al suo interno molti dei possibili titolari del Napoli del futuro, da Rrahmani a Spinazzola, passando per Rafa Marin e Anguissa., bomber azzurro al centro di voci di mercato che lo vedono nei radar del PSG.L'attaccante nigeriano,come alcuni dei suoi compagni di squadra, non è tuttavia stato schierato da Antonio Conte. Il suo nome compariva nella distinta della sfida, ma non c'è stato spazio per lui nella sfida con l'Anaune.

Il motivo, tuttavia, non si lega al mercato, ma è da ricercare in undi cui ha sofferto negli ultimi giorni Osimhen. Dopo essersi sottoposto anegli ultimi due giorni, il nigeriano non era al meglio. Motivo per cui non ha potuto contribuire alla vittoria del Napoli sull'Anaune Val di Non.