Perché Renato Sanches non è stato convocato per gli Europei 2024

Getty Images

Nell'elenco dei convocati del Portogallo per Euro 2024. Il ct Roberto Martinez ha puntato su altri giocatori, decidendo così di lasciare a casa l'ex giocatore di Bayern Monaco e Benfica per il quale i giallorossi hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto a 15 milioni. Negli accordi c'era anche l'obbligo al verificarsi di determinate condizioni, che però non si sono concretizzate durante la stagione.

- Renato Sanches nella Roma non ha trovato molto spazio, né con Mourinho né con De Rossi: alla fine di una stagione caratterizzata da infortuni e panchine, le presenze in giallorosso sono state appena 12 delle quali solo 3 da titolare.. Ora il giocatore torna al Psg per fine prestito, ma non rientra nei piani di Luis Enrique ed è sul mercato in attesa di nuove offerte.

- A Euro 2024 il Portogallo, contro la quale giocherà la prima partita del torneo martedì 18 giugno alle 21. C'è grande attesa per rivedere Cristiano Ronaldo in Europa dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita all'Al-Nassr: l'attaccante giocherà il suo sesto europeo. I giocatori della Serie A convocati dal ct Martinez sono il portiere della Roma Rui Patricio e Rafael Leao del Milan.