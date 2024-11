Perotti a CM: "Oggi faccio mercato con i soci Tavano e Comandini"

Scrive. Cancella. Riscrive. Ci pensa, riflette. Diego Perotti è con uno smartphone tra le mani e nella testa ripercorre tutti i momenti più significativi della sua carriera. E' arrivato il giorno di ritirarsi, ma la cosa difficile è dirlo a tutti. E' il 12 settembre 2024, a 36 anni lascia il calcio e lo annuncia con una lunga lettera sui suoi profili social: "Dopo tanti anni di carriera è stato duro non riuscire a farlo in campo - racconta in esclusiva Perotti nella nostra intervista - l'ultimo club nel quale ho giocato è stata la Salernitana, ma purtroppo erano già due anni che non scendevo in campo".

Ranieri è la persona giusta per risollevare la Roma?

"Sì, perché conosce la piazza, i tifosi lo adorano e ha l'esperienza per gestire questa situazione dopo aver risolto problemi peggiori in altre squadre. La rosa è molto forte, non penso che avranno grandi difficoltà a tirarsi su".



Ci racconti un aneddoto di quando avete lavorato insieme?

"Mi è sempre piaciuta la sua concretezza: se doveva dirci una cosa non perdeva tempo con lunghi video come capitava spesso con altri allenatori, lui andava subito al punto; è uno pratico, per me era una novità. Se dai duecento indicazioni a un giocatore, alla quinta si è già scordato tutto; lui invece sapeva come farsi capire".

"Nell'ultimo periodo a Siviglia altro che fischi... Venivo insultato tutti i giorni ma non ho sofferto particolarmente, me li facevo scivolare addosso"."Non ho il patentino da procuratore, ma sto lavorando insieme ai miei soci Gian Luca Comandini e Diego Tavano (agente, tra gli altri, di Bove, ndr): a convincermi è stata la loro serietà e propensione al lavoro con i ragazzi".

"No, non mi pento di nulla. Mi sarebbe solo piaciuto vivermi alcuni momenti con più calma, leggerezza e senza ansia. Prima di partite importanti ci sono state nottate passate in bianco perché non riuscivo a dormire".