Pescara, ecco il nuovo portiere: è fatta per Saio dalla Sampdoria, i dettagli

12 minuti fa



Ivan Saio lascia la Sampdoria e si trasferisce al Pescara. Il portiere classe 2002 sarà il nuovo portiere titolare degli abruzzesi: è fatta per il passaggio a titolo definitivo con opzione di riacquisto per il club blucerchiato.



Cresciuto nel vivaio della Samp, per Saio si tratta della terza esperienza in Serie C dopo aver difeso i pali di Brindisi e Arzignano Valdchiampo.



Il 22enne sarà in nuovo estremo difensore titolare del Pescara, che ha battuto la concorrenza della Vis Pesaro e si è assicurata il classe 2002.