Pescara, in chiusura il colpo Ferrarini dalla Fiorentina: affare in via di definizione

4 ore fa



Il Pescara è pronto a chiudere anche l’arrivo di Gabriele Ferrarini dalla Fiorentina. Il terzino destro ex Perugia, Monza e Feralpisalò, è ad un passo dal club abruzzese. L'operazione dovrebbe essere definita nelle prossime ore.



Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, Ferrarini vanta 24 presenze in Serie C con la maglia della Pistoiese e 48 in Serie B tra Perugia e Feralpisalò, club in cui ha militato nella scorsa stagione.