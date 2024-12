Pier Silvio Berlusconi: "Calcio e mercato folli, cerchiamo qualcuno che possa far crescere il Monza"

Pier Silvio Berlusconi conferma che l'AC Monza è in vendita. Il proprietario del club brianzolo ha dichiarato durante un incontro con la stampa negli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese: "La volontà è di trovare qualcuno che possa, insieme o da solo, far crescere il Monza e occuparsene come noi vorremmo. Noi facciamo un altro mestiere, il calcio ormai è un mondo folle e il mercato è folle".