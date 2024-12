Mazzitelli a CM sulla promozione del Monza: "Galliani l'unico che ci credeva, mai visto uno col carisma di Berlusconi"

Nella prima storica promozione delin Serie A c'è anche un po' di Luca Mazzitelli. Un po' tanto, perché il centrocampista classe '95 gioca più di trenta partite tra campionato e playoff, diventando uno dei protagonisti di quella cavalcata. Due gol e sei assist a fine stagione, la promozione è arrivata con la vittoria nella finale playoff da ex contro il Pisa. Era il Monza di Di Gregorio e Colpani, di Carlos Augusto e Paletta., Luca riavvolge la macchina del tempo tra aneddoti e ricordi di quell'anno.

"Ultima di campionato, giocavamo a Perugia: se avessimo vinto saremmo saliti. Perdiamo. Fino a quel momento per me è stata la più grande batosta della carriera. Per andare in Serie A dovevamo passare dai playoff ma il morale nello spogliatoio era a terra. L'unico che ci credeva era Galliani, organizzò una cena durante la quale ribadì la sua positività. E alla fine ebbe ragione lui. Ha quella mentalità vincente tipica di chi fa grandi cose. E come lui anche Berlusconi"

"Ha un carisma che non ho mai visto in nessun'altra persona. Ogni tanto ci veniva a trovare nella villa dove eravamo in ritiro, è stata una fortuna conoscere un personaggio così".