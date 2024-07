Pioli all'Al-Ittihad, affare fatto: firma un triennale, ingaggio super

Getty Images

Stefano Pioli è virtualmente il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad. La trattativa che ha vissuto un'accelerata negli ultimi giorni, è stata chiusa nella notte,, uno dei più ricchi del campionato saudita. Dopo aver salutato il Milan, Pioli voleva una nuova sfida: l'offerta non è arrivata né dalla Premier League né dall'Italia (per il Napoli era un'alternativa a Conte) ma dalla squadra che ha in rosa Kanté e Benzema, che oggi ha salutato l'allenatore Marcelo Gallardo.

Inl'ex allenatore delera arrivato a novembre, al posto di Nuno Espirito Santo, senza però trovare l'alchimia giustaNella sua storia l'Al Ittihad ha vinto 9 campionati, 9 coppe del Re e 2 Champions League asiatiche.Non sono ancora emersi i dettagli sulle cifre del contratto, ma Pioli avrà uno stipendio decisamente più alto rispetto a quello del Milan, ovvero 4 milioni di euro netti. Gallardo in Arabia Saudita guadagnava 22 milioni di euro netti, l'ex Lazio, secondo indiscrezioni,

Arrivato al Milan nell’ottobre del 2019 per sostituire Marco Giampaolo, Pioli ha vinto lo scudetto del 2022, davanti ai rivali dell'Inter.l'ultimo il 22 aprile 2024 (ko 2-1), che ha regalato ai nerazzurri lo scudetto della seconda stella.