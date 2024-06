Getty

Pioli può ripartire dall'Arabia Saudita: trattativa con l'Al Ittihad

Stefano Pioli potrebbe lasciare l'Italia e ripartire dall'Arabia Saudita. L'ex allenatore del Milan, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è un serio candidato per la panchina dell'Al Ittihad, storico club di Gedda, che a fine stagione saluterà l'argentino Marcelo Gallardo,



L'ex guida della Lazio ha chiuso l'avventura in rossonera dopo cinque anni e uno storico scudetto conquistato, nel 2022. Dopo il Milan sognava un'avventura in Premier League, ma al momento non ha ricevuto proposte dall'Inghilterra. In Arabia Saudita potrebbe guadagnare una cifra superiore ai 10 milioni di euro.