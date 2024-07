Getty

Milan, nuovo incontro per Emerson Royal: la valutazione del Tottenham

2 ore fa

Il Milan continua la ricerca di un esterno difensivo. Il preferito di Paulo Fonseca rimane Emerson Royal del Tottenham. Il terzino brasiliano, reduce da una stagione non altezza delle aspettative, viene valutato dagli Spurs intorno ai 20 milioni di euro, cifra che dalle parti di via Aldo Rossi vorrebbero rivedere al ribasso. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi due giorni è previsto un nuovo appuntamento fra il Tottenham ed il Milan.



In tutto questo, il Milan vuole fare leva sulla volontà del calciatore, che in una recente intervista si è detto entusiasta dell'interesse di una squadra tanto importante come quella rossonera: “La verità che non ho nulla di definito ovviamente. Sapere che il Milan sta parlando con il Tottenham e sta chiedendo informazioni su di me è molto gratificante perché è una squadra famosa per i giocatori brasiliani. La gente conosce i grandi calciatori brasiliani passati al Milan. Aspettiamo e vediamo cosa succederà".