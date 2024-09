Pioli vince al debutto con l'Al-Nassr: 3-0 e gol di Ronaldo, tifosi entusiasti: "Pioli is on fire"

Getty Images

Non poteva iniziare meglio l'avventura di, che nella quarta giornata della Saudi Pro League ha vinto 3-0 sul campo dell'Al-Ettifaq (la squadra allenata da Steven Gerrard e quella che aveva provato a prendere Morata).- A sbloccare la partita nel primo tempo è stato - neanche a dirlo -che su rigore ha segnato il settimo gol stagionale: 7 reti e 2 assist in 8 partite tra club e nazionale. Nella ripresa ha raddoppiato il terzino tedesco classe 2003 Salem Alnajdi e il 3-0 a venti minuti dalla fine l'ha firmato l'ex Benficasu assist di Sadio Mané.

- Grande entusiasmo sugli spalti, dove i tifosi hanno già iniziato a intonare quel "Pioli is on fire" che cantavano i tifosi del Milan per celebrare l'ex allenatore rossonero. Pioli ha riconquistato i tre punti che all'Al-Nassr mancavano da due partite: l'ultimo successo era di fine agosto, poi due pareggi consecutivi;La prossima gara è in programma lunedì 23 settembre alle 17.35 contro l'Al-Hazem nei trentaduesimi di King's Cup.