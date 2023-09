Stefano Pioli commenta così in conferenza stampa l’errore sotto porta di Rafael Leao contro il Newcastle: "Rafa piace agli amanti del calcio perché tenta delle cose che non sono normali per altri giocatori. Fa delle cose che a lui riescono ad altre no. Chiaro che io lì spaccavo la porta. Mi dispiace per i ragazzi, hanno messo quello che avevano. Mi dispiace per il pubblico perché ci hanno incitato tutta la gara. Mi dispiace perché sarà un girone tosto e volevamo la vittoria".