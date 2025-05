Pippo Inzaghi: "Simone sembra un demone, sarò alla finale di Champions dell'Inter. Pio Esposito impressionante. Sul Milan..."

si gode la promozione incol. L’allenatore dei nerazzurri ha parlato in collegamento con Cronache di Spogliatoio e ha fatto il punto sulla stagione di fatto appena conclusasi, su quella che arriverà e sul lavoro fatto da suo fratello Simone arrivato in"La promozione col Pisa?. In panchina sembra un, perché vive la partita come la vivo io, come quando giocavamo. Quando ci sentiamo parliamo di tante cose: soprattutto di calcio.. Anche se al di là della vittoria la sua consacrazione è già arrivata, portare 2 volte una squadra in finale di Champions League è fantastico. Se lo merita perché, anche se sono suo fratello e per me è facile parlarne bene, è un ragazzo per bene, un allenatore serio e rispettoso. Spero che riesca a replicare quello che io ho fatto al Milan.

"25 goal in un campionato concontro i miei 24? Non esageriamo. Eguagliarmi va bene,col Sassuolo voleva battere il mio record di punti con il Benevento e non ci è riuscito. Adesso Retegui… dai, no".. Il migliore insieme a. Sono giocatori che hanno cambiato e fatto la differenza.penso siaNon so cosa farà l’Inter, ma è un giocatore di testa, veloce, è un ragazzo serio. Veramente complimenti. A volte i giovani devono fare le scelte giuste. Uno come lui è chiaro che ambisca al meglio:Quando ero giovane, se posso dare un consiglio, cercavo sempre di andare in squadre dove potevo giocare. poi il posto va conquistato, ma cercare di avere la possibilità di giocare perché si fa fatica a restare fuori. Poi ogni tanto fa bene, perché ti stimola a dare di più".

"È arrivato con unaincredibile, pagato tanto. Ha subito pagato lo scotto cheL’ho visto pimpante, ha fatto dei bei goal. Per cui sono il primo tifoso del Milan e mi auguro che si riesca a trovare un centravanti che faccia tanti goal, come nella nostra epoca, eperché noi milanisti abbiamo bisogno di rivedere il Milan competitivo come i vecchi tempi".