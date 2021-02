Lo ha dichiarato lui stesso dopo la vittoria sulla Roma, con candore e astuzia: “Ci siamo difesi e siamo ripartiti per sfruttare gli spazi, l’avevamo preparata così”.: gli avversari hanno giocato tanto e creato quasi nulla, i bianconeri hanno segnato due gol e preso una traversa clamorosa., viene da dire.Contro la Roma,. Altro che innovazioni, altro che modernità., quella che abbiamo visto. E, sia chiaro,Qualità di cui era dotatissimo, che di quel gruppo di campioni era l’allenatore, quasi mezzo secolo fa. In dieci anni, il Giuan ha avuto un gran numero di fuoriclasse e spesso li ha esaltati proprio con il gioco di rimessa, sfruttando le caratteristiche di alcuni di loro (pensiamo all’imprendibile, al rapidissimo Paoloma anche a, e ache poteva mettere loro la palla sul piede a distanze siderali).Il motto della Juve di oggi è stato fatto proprio dal club bianconero, non a caso, in quell’epoca:: freghiamocene dell’estetica, conta battere tutti.e non un motivo di vergogna. E non è nemmeno scontato che questo modo di fare calcio sia meno spettacolare di altri, anzi.Qualche tempo dopo,avrebbe detto:. Ovviamente non c’è controprova e, per non correre rischi, Boniperti e Trapattoni hanno preferito andare sul sicuro, divertendosi a vincere.. Perché devo rischiare di perdere per provare a batterli con il? Seguiamo il Trap e portiamo a casa questi tre punti così importanti. E seogni tanto dice “siamo troppo bassi”, pazienza.@steagresti