Getty Images for Lega Serie B

Pisa, il patron Corrado narcotizzato e derubato: la ricostruzione

11 minuti fa



Attimi di paura per il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che è stato narcotizzato e derubato nella sua villa a Forte dei Marmi nella notte del 25 maggio. A riportare la notizia è “Il Tirreno“.



Dopo essere andato a letto, Corrado si sarebbe svegliato in grosso ritardo e avrebbe notato l’abitazione a soqquadro. Secondo le prime ricostruzione, il rientro durante la notte del figlio avrebbe messo in fuga i ladri. Il patron del Pisa potrebbe essere stato comunque sedato nel sonno.