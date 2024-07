Pisa-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter via Getty Images

(venerdì 2 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 19:30) è la quarta amichevole estiva dei campioni dopo quelle vinte con Lugano, Pergolettese e Las Palmas. Si tratta di unadelle due squadre nerazzurre.Partita: Pisa-Inter.Data: venerdì 2 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 19:30.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.

- Pisa-Inter viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.(3-4-2-1): Guadagno; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Esteves, Piccinini, Marin, Beruatto; M.Tramoni, Vignato; Bonfanti. All. Filippo Inzaghi.(3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Correa. All. Simone Inzaghi.