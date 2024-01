Pjanic presenta Inter-Juve: 'Può essere decisiva, Allegri fa la differenza. De Rossi diventerà un grande allenatore'

Intervistato da Rai Radio 1 l'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, protagonista storico di molti duelli di Inter-Juve (fra cui anche quello che sta costando ad Orsato la direzione della gara) ha presentato così la gara in programma domenica sera a San Siro a partire dalle 20.45 (e visibile in tv su Dazn.



LE DUE MIGLIORI - "Sarà una bella partita, si affrontano le due migliori squadre del campionato".



LA JUVE - Per quanto riguarda i bianconeri, Allegri è riuscito a creare un gruppo molto compatto, che fa la differenza; ha ricreato il DNA Juve e si vede in campo".



L'INTER - "Dall'altra parte, i nerazzurri hanno qualcosa in più, hanno più esperienza in campo e giocatori che giocano da più anni insieme".



ALLEGRI FA LA DIFFERENZA, INZAGHI... - "Per la Juve sarà una partita difficile, ma credo nelle capacità di Allegri, lui fa la differenza e questo si sa. Dall'altra parte Inzaghi sta facendo grandi cose, è un allenatore molto preparato. Si affrontano in un momento speciale della stagione, è una partita che può essere decisiva".



LAUTARO VS VLAHOVIC - "Lautaro e Vlahovic sono in grande forma, sono curioso di vedere chi avrà la meglio. Mi aspetto una partita equilibrata, molto tattica e non con tanti gol".



DE ROSSI - "Ho sentito Daniele, sono molto felice per lui, si merita questa opportunità. Gli auguro il meglio. Oggi gli allenatori hanno poca vita e poco tempo, ci si aspetta tutto in poco tempo. Avrà bisogno di tempo e mi auguro che anche dopo questi sei mesi avrà l'occasione di poter stare più a lungo. Ci vorrà tempo e pazienza, ha iniziato molto bene, era difficile trovare qualcuno che conoscesse la piazza meglio di lui. Daniele è una persona seria, ho sempre detto che potrà diventare un grande allenatore, non ho dubbi".