Platini, che idea: "Togliere un calciatore a squadra e giocare in 10 contro 10"

Redazione Calciomercato

è il numero 10 per eccellenza. L'ex calciatore francese della Juventus ed ex presidente dell'Uefa lancia una proposta per regalare nuovamente più divertimento e spettacolo al gioco del calcio.Platini ha dichiarato a RMC Sport:. Il calcio si gioca in 11 dal 1900, quando i calciatori correvano molto meno di oggi, andavano più lenti ed erano meno forti. Le persone della mia generazione non guardano più molto il calcio perché non si rivedono più nel gioco attuale, in 10 contro 10 si libererebbero degli spazi. Nel gioco di possesso si fanno troppi passaggi in indietro più che in avanti. Non critico, ma alla mia epoca si vedeva un calcio più offensivo".