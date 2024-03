Playoff Serie C 2023/2024: come funzionano, regolamento, squadre, calendario, tabellone e dove vederli in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Come di consueto, alla stagione regolare, anche il campionato di Serie C 2023/2024 vedrà affiancati i Playoff.Alle 3 squadre che otterranno la promozione diretta in Serie B vincendo ciascun girone, se ne aggiungerà un'altra che volerà in cadetteria aggiudicandosi il mini-torneo.Tutto sui Playoff di Serie C 2023/2024: da chi partecipa a regolamento e tabellone, passando per date, orari e dove poter vedere le partite in diretta tv e streaming.A giocare i Playoff di Serie C sono le squadre classificate dal secondo al decimo posto di ciascun girone del campionato e la vincitrice (o l'altra finalista, o ancora la subentrata) della Coppa Italia di categoria: in questo caso trattasi del Catania, giunta in finale contro un Padova già certo di disputare i Playoff.I Playoff della Serie C 2023/2024 si giocano dal 4 maggio al 9 giugno 2024 e si articolano così:-Fase a Gironi, con primo turno e secondo turno;-Fase Nazionale, con primo turno e secondo turno;-Final Four, con semifinali e finale.Il primo turno della Fase a Gironi dei Playoff di Serie C prevede 3 mini-gruppi per ciascun girone (A, B e C) con al loro interno inserite le squadre classificate dal quinto al decimo posto. Si giocano 3 partite secche per raggruppamento seguendo questo schema (a giocare in casa è la squadra meglio classificata in campionato):A qualificarsi per il secondo turno della Fase a Gironi saranno le vincitrici delle 3 partite (in caso di parità al 90' passa la miglior classificata in campionato), che nel secondo turno verranno unite alle quarte del campionato di ciascun girone.Al secondo turno, per ogni Girone, si disputano 2 partite secche stabilite secondo questo schema:-la migliore classificata affronta la peggiore classificata;-le altre due si affrontano sul campo della migliore classificata.A giocare in casa è la squadra meglio classificata in campionato e in caso di parità al 90' passa proprio la miglior classificata in campionato: le 6 vincenti delle rispettive gare voleranno alla Fase Nazionale dei Playoff di Serie C.Alla Fase Nazionale dei Playoff di Serie C partecipano le 6 vincitrici della Fase a Gironi, le 3 terze classificate in campionato di ciascun girone e la vincitrice (o la finalista, o ancora la subentrata) della Coppa Italia di categoria: come detto, quest'anno è il Catania.Anche la Fase Nazionale è suddivisa in Primo Turno e Secondo Turno.Il Primo Turno prevede 5 partite stabilite mediante sorteggio, con le 5 teste di serie che saranno: le 3 terze, la vincente (o finalista, o subentrata) della Coppa Italia e la vincitrice della Fase a Gironi meglio classificata nel campionato regolare.Si giocano in gara di andata e ritorno, con ritorno in casa delle teste di serie: in caso di parità totale dopo i 180', al Secondo Turno della Fase Nazionale si qualifica la testa di serie.Il Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C viene giocato dalle 5 vincenti del Primo Turno e dalle 3 seconde classificate in campionato di ciascun girone.Previste 4 partite stabilite mediante sorteggio, con le 4 teste di serie che saranno: le 3 seconde e la vincitrice del Primo Turno meglio classificata nel campionato regolare.Si giocano in gara di andata e ritorno, con ritorno in casa delle teste di serie: in caso di parità totale dopo i 180', alla Final Four si qualifica la testa di serie.La Final Four dei Playoff di Serie C vede sfidarsi le 4 vincenti della Fase Nazionale, accoppiate mediante sorteggio libero e senza alcun vincolo.Previste due semifinali in partite di andata e ritorno: in caso di parità dopo i 180', si va ai tempi supplementari e nel caso ai rigori.Le 2 vincenti delle semifinali giocano la finale Playoff (andata e ritorno da stabilire senza vincoli), che decreta la quarta squadra promossa in Serie B insieme alle 3 vincitrici del campionato dei Gironi A, B e C.No. La regola dei goal in trasferta, nei Playoff di Serie C 2023/2024, non vale.Date e calendario delle partite dei playoff della Serie C 2023/2024, con orari ancora da definire.1° Turno - Partite uniche: sabato 4 maggio 20242° Turno - Partite uniche: martedì 7 maggio 20241° Turno - Partite di andata: sabato 11 maggio 20241° Turno - Partite di ritorno: martedì 14 maggio 20242° Turno - Partite di andata: sabato 18 maggio 20242° Turno - Partite di ritorno: martedì 21 maggio 2024Semifinali - Partite di andata: sabato 25 maggio 2024Semifinali - Partite di ritorno: martedì 28 maggio 2024Finale - Partita di andata: domenica 2 giugno 2024Finale - Partita di ritorno: domenica 9 giugno 2024Tutte le partite dei Playoff di Serie C 2023/2024 saranno visibili in diretta tv su Sky (con alcune di esse, da stabilire, anche su Rai Sport) e in streaming su NOW o utilizzando Sky Go (e quelle che verranno trasmesse in tv su Rai Sport anche su RaiPlay).