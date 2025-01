Pochi tifosi per Inter-Atalanta: stadio mezzo vuoto a Riyadh

Getty Images

Lo spettacolo in campo, offerto daper la prima semifinale di Supercoppa Italiana, non è sicuramente stato ricalcato da quello sulle tribune:, contro i 25mila posti previsti dall'impianto che ospita le partite casalinghe dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli.Oltre a questo, il pubblico presente era nella quasi totalità schierato dalla parte di Lautaro e compagni, che sono riusciti a imporsi per 2-0 grazie a una doppietta nel secondo tempo di Denzel Dumfries e: basti ricordare gli 8000 tifosi presenti in occasione della semifinale tra Fiorentina e Napoli, che attirò allo stadio una quantità di pubblico che non raggiunse neanche gli oltre 9000 presenti nella sfida odierna tra la capolista della Serie A e gli attuali Campioni in carica.