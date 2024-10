Pogba: “Chi vince lo Scudetto, come erano Conte e Allegri, Ibra e il suo erede”

Getty Images

fa le carte al nostro campionato e si concede ai ricordi tran campo eddurante la sua lunga e vincente carriera. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport.- "Spero vinca la Juve".- "Antonio è molto forte tatticamente, una volta contro il Parma dava indicazioni e disse a Chiellini di fare un passaggio "dentro". Soltanto che urlando ha capito anche l’avversario e abbiamo subito gol. Conte mi colpì perché poi si scusò per la rete presa".- "Con lui una camicia non bastava, glielo dicevo sempre. Abbiamo organizzato una cena d’addio quado se ne è andato dalla Juve e ha pagato tutto lui. Max lo vedrei ovunque, ma non sono il suo agente: magari in Inghilterra".

- "Ibra sarà sempre Ibra, una leggenda del club: con la sua esperienza può dare tanto ai rossoneri. Chiamarmi per portarmi al Milan? Zlatan sa che sono sotto contratto con la Juve"."Oggi è impossibile, non mi vedo con un’altra maglia. Il mio focus adesso è quello di tornare a indossare quella della Juve"."Zio Evra conosce la mia situazione, ha detto così per scherzo perché è amico di Benatia e perché ha giocato al Velodrome. No, non sono stupito di vedere Rabiot al Marsiglia, ma immaginavo andasse in Inghilterra".

"Oggi non voglio pensare a partire e a dire goodbye alla Juve. Nella mia prima esperienza in bianconero avevo vinto titoli ed ero arrivato a giocare nella Francia, ero giovane. Orologi per tutti? Mi sentivo nel cuore di dover fare questo gesto degli orologi. I più stupiti furono i magazzinieri".“In passato ho detto no a Guardiola per la Juventus”"Vorrei essere allenato di nuovo da Ferguson. L’ho avuto, ma solo un po’: ero giovane"."Il sogno del Mondiale c’è, ma Deschamps non ha aperto porte a nessuno. Sono io che devo aprirla: mi ha consigliato di lavorare".

“Nuovo Pogba? No, Jude è Bellingham".Chi vincerà? Spero la Juve. Ha un 1% di possibilità, come tutte le squadre".