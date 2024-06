Polonia-Austria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(venerdì 21 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo D nella fase a gironi di Euro 2024. Entrambe le nazionali hanno perso all'esordio, rispettivamente contro Olanda e Francia. Si gioca all'Olympiastadion di Berlino. Arbitra il turco Umut Meler, assistito dai connazionali Emre Eyisoy e Kerem Ersoy, con lo sloveno Rade Obrenovic quarto uomo e l'italiano Paolo Valeri al Var. Occhio ai cartellini, nell'Austria ci sono cinque diffidati: Wober, Mwene, Baumgartner, Laimer e Danso. Martedì 25 giugno alle ore 18 nella terza e ultima giornata della fase a gironi la Polonia sfida la Francia, mentre l'Austria gioca contro l'Olanda.

Partita: Polonia-Austria.Data: venerdì 21 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).Streaming: Sky Go, NOW.- Polonia-Austria viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Dario Massara.POLONIA (3-5-1-1): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski; Lewandowski. CT Probierz.AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch. CT Rangnick.