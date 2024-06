Polonia-Ucraina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty

Due squadre partecipanti alla fase a gironi di Euro 2024 si sfidano tra loro in preparazione alla rassegna continentale in Germania:, che hanno ospitato assieme l'edizione 2012, riprovano a fare la storia una dozzina di anni dopo, ma prima incrociano i tacchetti in un test match utilissimo e impegnativo.: Polonia-Ucraina: venerdì 7 giugno 2024: 20:45: Sky Sport canale 252: Sky Go, NOW- La gara tra Polonia e Ucraina, in programma alle 20:45 di venerdì 7 giugno, è trasmessa in diretta su Sky Sport canale 252. L’evento può essere seguito con qualsiasi televisore (non per forza di ultima generazione) con il classico decoder, previo abbonamento alla emittente pay-per-view. In ottica mobile, invece, gli stessi abbonati possono utilizzare l’app Sky Go. Per NOW, sempre tramite connessione internet, serve una sottoscrizione a parte: in questo caso si può seguire la gara non solo tramite smartphone e tablet, ma anche utilizzando computer e smart tv.

La telecronaca su Sky sarà affidata a Paolo Ciarravano.(3-5-2): Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Milik. Ct: Probierz.(4-2-3-1): Lunin, Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Brazhko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct: Rebrov.