Ponsi del Modena piace a Empoli e Verona: la situazione

Rivoluzione in casa Empoli, che dopo la salvezza conquistata in extremis nella scorsa stagione ha cambiato allenatore e direttore sportivo: in panchina c’è Davide Nicola, il mercato è affidato all’ex Cosenza Roberto Gemmi. Uno dei primi rinforzi per l'attacco sarà Lorenzo Colombo in arrivo dal Milan, per rinforzare la fascia sinistra piace- Scuola Fiorentina,. I due club l'hanno seguito durante la scorsa stagione e le relazioni erano tutte positive, secondo gli osservatori del club il giocatore è pronto per il salto in Serie A; nelle prossime settimane questi interessamenti potrebbero concretizzarsi in offerte per il Modena, che di fronte a una proposta ritenuta giusta apre alla cessione di Ponsi.

- Terzino sinistro che si può adattare anche a destra, nell'ultima stagione con Paolo Bianco in panchina è stato schierato anche braccetto destro in una difesa a tre., con Bollini ha giocato l'Elite League Under 20 e con lui in campo la squadra non ha mai perso. L'anno scorso ha chiuso il campionato segnando il primo gol tra i professionisti nella vittoria contro il Parma.